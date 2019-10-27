РИАМО - 27 окт. В воскресенье изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги, пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Изменения связаны с переходом стран Европы и Балтии на зимнее время и корректировкой графика движения международных пассажирских поездов. От Белорусского вокзала поезда отправляются в Чехию, Германию, Францию и другие страны.

«МЖД приняла меры, чтобы изменения были минимально возможными. Корректировки коснутся только нескольких электричек дальних маршрутов, соединяющих Москву с Можайском, Бородино, Кубинкой, Звенигородом и Голицыно», — говорится в сообщении.

У указанных электричек поменяется время отправления и число остановок.

Ознакомиться с информацией об изменениях можно на официальном сайте РЖД.