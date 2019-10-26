РИАМО - 26 окт. Тело неизвестного мужчины, завернутое в ковер, обнаружили в мусорном контейнере в столичном районе Кузьминки, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Дворники обнаружили труп на Волгоградском проспекте в районе дома 113, корпус 3 и сообщили об этом в полицию.

«Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в контейнере для мусора завернутый в ковер труп мужчины с гематомами лица и тела, а также следами удушения на шее. Давность наступления смерти около суток», – сказал собеседник агентства.

По подозрению в совершении убийства задержаны двое безработных жителя Подмосковья. Возбуждено уголовное дело.

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