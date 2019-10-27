РИАМО - 27 окт. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в воскресенье пройдут традиционные соревнования по кроссовому бегу «Одинцовская осень», в которых примут участие около 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Забеги состоятся на различных дистанциях: массовый детский старт – 300 и 800 метров, раздельный взрослый старт – 8, 4, 2 и 1 километр. Также в рамках спортивного мероприятия наградят победителей и призеров общего зачета лыжероллерного Кубка «СпортВектор».

«В Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной пройдут традиционные соревнования по кроссовому бегу «Одинцовская осень». В этом году ожидается порядка 300 участников. Организаторы подготовили несколько стартов с разными дистанциями, в которых смогут принять участие как подготовленные спортсмены, так и начинающие», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Всех призеров и победителей забегов ждут почетные грамоты и медали, а также памятные подарки, добавил он.