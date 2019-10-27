РИАМО - 27 окт. С воскресенья на ряде направлений Московской железной дороги из графика выведут так называемые «дачные» электрички, которые были назначены в конце марта, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Корректировки связаны с сезонным изменением пассажиропотока. Изменения коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений. В основном это электропоезда, курсирующие по пятницам и выходным», – отмечается в сообщении.

Из расписания выведут 19 «дачных» электропоездов», 14 электричкам изменят периодичность курсирования, а 12 составам – маршрут следования.

Пассажиров просят заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Кроме того, возможны дополнительные и точечные изменения.