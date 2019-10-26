РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 окт. На Большой Серпуховской улице в Подольске идет строительство двухэтажного здания из керамзитных блоков без разрешение Главгосстройнадзора Московской области, началась проверка по жалобе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что во дворе дома №34/2 на улице Большая Серпуховская ведется строительство двухэтажного здания из керамзитобетонных блоков, которое перекрывает вид во двор и не дает поступать дневному свету в помещение. Он побывал в администрации Подольска и узнал, что разрешение на строительство не выдавали. Главное управление Госстройнадзора Московской области рассмотрело обращение жителя.

«Главгосстройнадзором при визуальном осмотре выявлены признаки нарушения, но собственника, застройщика установить не удалось. В связи с этим направлен запрос в Росреестр, министерство жилищной политики Московской области, администрацию городского округа Подольск Московской области», – сказал начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора региона Виктор Панкратов.

По его словам, ориентировочный срок получения информации – 17 декабря 2019 года.