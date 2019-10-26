РИАМО – 26 окт. Владелец настоящего бэтмобиля, принимавшего участие в съемках последнего фильма про Темного Рыцаря, рассказал о своем необычном шоукаре и о том, как он приспособлен для езды по московским дорогам, сообщают «Известия».

«Алишер — хозяин одного из четырех реально существующих экземпляров бэтмобиля из последнего фильма про Темного Рыцаря (еще два находятся в ОАЭ и один в США), приобрел его в 2018 году в США и привез в Москву, потом долго подбирал команду техников и инженеров для работы над проектом», — отмечается в статье.

Владелец решил сделать из необычного автомобиля не просто выставочный экспонат, а настоящую машину супергероя. Была установлена система пневмоподвески, бронированные стекла, тепловизор, бортовой компьютер на Android, пятилитровый мотор V8 от Mercedes мощностью 502 лошадиные силы, интегрирован электропривод дверей и кресел.

Ездить на таком автомобиле можно с максимальной скоростью 100 километров в час. Разгоняться быстрее небезопасно для себя и других участников дорожного движения. На огромные колесные диски смогли найти только резину, которая предназначена для тихоходной спецтехники.

Боковые зеркала машине заменяют многочисленные камеры. За освещение отвечают две небольшие ксеноновые линзовые фары, которые установлены на передних крыльях и поворачиваются вместе с колесами. Также в автомобиле есть кондиционер, усиленные тормоза, быстросъемный руль. При помощи джойстика на центральной консоли можно настроить лазерный прицел и даже импровизированно выстрелить воздухом из двуствольной «пушки» на капоте.

Несмотря на все усовершенствования, комфортно перемещаться по городу не получится, и из-за нестандартных габаритов все поездки приходится согласовывать с ГИБДД. Сейчас владелец намерен продать свой шоукар за 55 миллионов рублей.