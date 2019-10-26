РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Сотрудники пожарной охраны потушили пожар в квартире жилого дома в деревне Пуршево подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать шестого октября в 12:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: город Балашиха, деревня Пуршево, улица Новослободская, дом №21, квартира №66. В 13:20 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли восемь человек и три единицы техники.