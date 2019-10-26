РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» ТиНАО Москвы недалеко от Подольска 29 октября торжественно откроется персональная выставка работ художника Владимира Кузнецкого, в сюжетную линию которой вошли персонажи произведений Николая Гоголя, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».



Государственный музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» 29 октября торжественно открывает персональную выставку работ художника Владимира Кузнецкого, приуроченную к его юбилею.



«Выставка является мостиком, соединяющим русский Ренессанс первой половины XIX столетия с первой четвертью XX века. Сюжетную линию представляют персонажи, созданные мастером по произведениям Николая Гоголя. На выставке демонстрируется серия, состоящая из бронзовых кабинетных скульптур, барельефов, а также графических листов, созданных художником в период с 2015 по 2019 годы. В этих работах нашли свое отражение традиции, присущие XIX веку», − говорится в сообщении.



Яркие образы, созданные Кузнецким, подарят зрителю увлекательное путешествие во времени и дадут возможность задуматься не только о вчерашнем, но и о сегодняшнем дне. Посетить выставку можно с 30 октября.