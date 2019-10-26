РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 окт. Глава Подольска Николай Пестов возглавил делегацию округа, которая приняла участие в закрытии Вахты памяти-2019 и торжественном перезахоронении 50 обнаруженных в ходе поисковых работ останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, на мемориале «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота «Длинная» близ деревни Кузовлево в поселении Роговское ТиНАО Москвы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Вахта памяти проводится на мемориальном комплексе воинской славы Кузовлево с 1988 года. Военно-патриотическое объединение «Память» объединяет в своих рядах несколько поисковых отрядов. За время работы объединения «Память» поднято около 2000 останков погибших воинов, часть из них опознали по солдатским медальонам и личным вещам.

«В 2019 году усилиями военно-патриотических объединений «Память» города Подольск и «Нарский рубеж» города Москвы были найдены останки 50 погибших воинов Красной Армии. Из них после проведения комплексных мероприятий удалось установить имена пяти красноармейцев. Один из них, Николай Грязнов, будет передан по просьбе его 80-летнего сына на Родину и захоронен на Украине. На траурном митинге присутствовали родные и близкие троих бойцов, имена которых установили по посмертным медальонам и личным вещам. Они приехали из Алтайского края и Самарской области», – сказал ведущий мероприятия.

На митинге, посвященном 78-й годовщине битвы под Москвой, траурному перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне Москвы, и закрытию Вахты памяти, выступил глава Подольска Николай Пестов. Он выразил сердечную благодарность правительству Москвы, префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов за продолжение традиций, которые были заложены на Подольской земле по поиску погибших защитников столицы несколько десятилетий назад, когда эта земля была частью Подольского района.

«Здесь присутствует большая делегация подольчан. Позвольте мне от их имени, от имени совета депутатов и администрации городского округа Подольск поклониться поисковикам, которые несколько десятилетий ведут свою святую самоотверженную работу. Около 2000 человек удалось поднять, торжественно захоронить, а значит, вернуть с войны. Сегодня еще 50 наших погибших сограждан возвращаются с войны», – сказал Пестов.