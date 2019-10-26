РИАМО – 26 окт. Пользователи Сети раскритиковали участника шоу «Голос» Даниила Королева за отказ пожать руку певцу Валерию Сюткину, сообщает Федеральное агентство новостей.

Королев исполнял русскую народную песню «Когда молод был» и во время номера к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина.

«Певец выбрал команду Константина Меладзе, лично подошедшего к нему, чтобы пожать руку. Затем Королев поблагодарил Полину Гагарину и Сергея Шнурова, проигнорировав Сюткина, после чего удалился со сцены», – говорится в сообщении.

В Сети такое поведение участника посчитали оскорбительным. Многие назвали поступок участника абсолютно хамским. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Королева, оправдывая случившееся его волнением.

Сам Королев заявил, что прохождение во второй тур «Голоса» было для него «настолько неожиданным», что он просто переволновался.

Сюткин, по словам его представителя, абсолютно спокойно отреагировал на инцидент.

Восьмой сезон шоу «Голос» стартовал на Первом канале 11 октября 2019 года. В качестве наставников, помимо Валерия Сюткина, в проекте участвуют Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров.

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