РИАМО - 26 окт. В Москве мужчина предстанет перед судом за хранение и сбыт поддельных купюр, всего ему удалось сбыть 500 фальшивых долларов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Злоумышленник приобрел у неустановленных следствием лиц пять поддельных купюр номиналом 100 долларов США, которые незаконно хранил при себе и перевозил с целью дальнейшего сбыта. Под предлогом совершения сделки по обмену валюты он сбыл гражданке поддельные денежные средства на общую сумму 500 долларов США, получив от нее подлинные 32 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Вскоре после сделки женщина поняла, что купюры поддельные, и обратилась в полицию. Сотрудники МВД задержали 60-летнего приезжего по подозрению в преступлении.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей. Дело и утвержденное обвинительное заключение передано в Зюзинский районный суд Москвы.