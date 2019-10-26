РИАМО - 26 окт. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин напомнил о том, что прием заявок на конкурс «Лидеры России» подходит к концу, и призвал россиян поторопиться с заполнением анкет, говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

Прием заявок окончится 27 октября в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью.

«Остался один день, и в этом цикле – это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», – сказал Орешкин.

Он также отметил, что этот конкурс – лучший способ использовать опыт и навыки, которые у людей уже наработаны для реализации еще более масштабных и крупных проектов.

Помимо основного конкурса «Лидеры России» в этому году появились дополнительные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Наше министерство имеет самый широкий профиль. Специалисты министерства экономики должны разбираться в каждой конкретной области. Поэтому здесь у нас широкий спектр направлений, по которым мы работаем и людей которых мы ищем. Почти каждый из соответствующих областей может найти применение у нас», – добавил министр.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. У участников будет возможность побороться за грант в размере 1 миллиона рублей.



Подать заявку на конкурс «Лидеры России» могут управленцы не старше 55 лет. При этом нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет – два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет – не менее пяти лет.