РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 окт. В подмосковном Дзержинском состоялась инаугурация нового главы городского округа Людмилы Ивановой, об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать пятого октября во время инаугурации приняла присягу, держа руку на Уставе города. Теперь служение людям уже в новом статусе - главы города», - написала Иванова.

Она добавила,что на инаугурации присутствовали министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, депутат Госдумы РФ Денис Кравченко, депутат Мособлдумы Владимир Жук, глава Лыткарина Евгений Серегин, наместник Николо-Угрешского монастыря игумен Варфоломей.

«Еще раз благодарю всех за доверие и поддержку. Если бы сейчас меня спросили, каким вы видите Дзержинский через пять лет, хочу, чтоб каждый гордо говорил про Дзержинский, что это город, в котором хочется жить», - отметила Иванова.