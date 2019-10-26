РИАМО - 26 окт. Основные работы по перекладке воздушной линии электропередачи в землю в районе Воронцовского парка на юго-западе Москвы планируют завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Проект предусматривает демонтаж 2,8 километра воздушных линий электропередачи под землю. В настоящее время ведутся работы по раскопке траншеи кабельной линии по улице Академика Пилюгина.

«Кабельная линия частично затронет территорию Воронцовского парка. Там соорудят небольшой модульный пункт, который необходим для стыковки кабельных линий. Основные работы застройщик АО «МОЭСК-Инжиниринг» планирует завершить до конца года», – говорится в сообщении.

Следующей весной территорию благоустроят и озеленят, добавляется в материале.