РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 окт. Праздничное открытие фермерской ярмарки пройдет в Дзержинском 2 ноября, однако посетить ее можно будет уже с 1 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«Второго ноября в Доме культуры «Энергетик» (в Дзержинском - ред.) состоится праздничное открытие настоящей русской фермерской ярмарки с привлекательными ценами на товары. Организатор ярмарки – Союз «Торгово-промышленная палата города Дзержинский Московской области», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что ярмарка начнет работать уже 1 ноября, но именно праздничное открытие пройдет 2 ноября. Она будет работать до 3 ноября с 8:00 до 20:00.



«В течение трех дней гости ярмарки смогут выбрать для себя и оценить лучшую продукцию от фермеров и производителей. Овощи из Московской и Тульской областей, фрукты, молочная продукция, колбаса, рыба из Костромской области, мясо, мед, пряности и специи, сухофрукты, кондитерские изделия из Ивановской области, одежда, постельное белье из Ивановской области и Турции, хозтовары. Всего около 30 палаток с разнообразным и нужным товаром», – подчеркивается в сообщении.



Покупателей ждут сюрпризы и подарки, семейное развлекательное мероприятие, русские народные песни, музыка, анимация для детей, игры, конкурсы, познавательные мастер-классы актерского мастерства и игры на гитаре.