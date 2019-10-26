РИАМО(ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 окт. Испытания системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в подмосковном Дзержинском 28 октября, сообщается в Instagram-аккаунте Единой дежурной диспетчерской службы муниципалитета.

«Двадцать восьмого октября в течение дня в рамках модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Московской области в Дзержинском будут проводиться предварительные испытания системы», -говорится в сообщении.

В этот день будет передаваться информация об испытаниях с включением по сетям телерадиовещания.