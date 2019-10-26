РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска неизвестный украл детскую коляску, которую оставили на 10 минут под окнами квартиры на первом этаже многоэтажного дома, его разыскивают, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец коляски.

Злоумышленника засняла камера видеонаблюдения.

«24 октября около двух часов дня я вынес коляску на улицу, оставил прямо у нашего же окна, так как мы живем на первом этаже, и поехал на работу. Когда жена вышла с ребенком, коляски уже не было. Незнакомец буквально за 10 минут украл коляску, но мы нашли его на видео. Заявлению в полицию уже подали, но готовы заплатить вознаграждение за информацию», - сказал пострадавший.

По его словам, это произошло на улице Академика Доллежаля у дома № 38, похититель пришел со стороны Флотского проезда. Тех, кто знает похитителя, просят сообщить информацию пострадавшему по номеру 8 (906) 446-24-22 или в полицию.