РИАМО - 26 окт. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6 миллионов рублей похитили с парковки на востоке Москвы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Заявление в полицию о краже транспорта подал генеральный директор одной из столичных компаний.

«С автостоянки в районе Измайловского шоссе неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который находился в лизинге у фирмы. Материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция проводит доследственную проверку.