РИАМО - 26 окт. В московских центрах соцобслуживания отметят Хэллоуин, также на следующей неделе для всех желающих пройдут концерты и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дискотека в стиле Хэллоуин пройдет 30 октября в ТЦСО «Восточное Измайлово» по адресу: Измайловский проезд, дом 4а. Гостей ждут в соответствующих костюмах. Начало в 16:30.

«ТЦСО «Кузьминки» (филиал «Текстильщики», 7-ая улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4) проведет 30 октября музыкальный вечер «Виниловый четверг». Здесь расскажут, как появились проигрыватели грампластинок, и включат известные композиции. Начало в 14:00», — говорится в сообщении.

В этот же день в ТЦСО «Кузьминки» в ТЦСО «Ново-Переделкино» по адерсу: улица Богданова, дом 50, состоится отборочный тур фестиваля «Мы вместе!», посвященного Международному дню толерантности. Начало в 15:00.

Также на следующей неделе гостей приглашают на концертно-конкурсный марафон «Таланты Капотни» в ТЦСО «Марьино», мастер-класс «Осенние краски» по росписи деревянных предметов в ТЦСО «Можайский» и многие другие интересные мероприятия.