РИАМО - 26 окт. Движение поездов восстановили на участке Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Белорусская» после падения пассажира на рельсы, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии от «Автозаводской» до «Белорусской» восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.

Ранее на Замоскворецкой линии поезда не ходили от «Автозаводской» до «Белорусской» из-за человека на путях. В обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами.