РИАМО - 26 окт. На ВДНХ заработала фотовыставка «Взгляд сверху», ее открыл космонавт Федор Юрчихин — автор части представленных фотографий, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Экспозиция «Взгляд сверху» объединила около 100 снимков, которые были сделаны космонавтами во время экспедиций на МКС с 2007 по 2018 год», — говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть разные города мира и их достопримечательности с высоты космического полета. Есть фотографии Парижа, Сочи, Стамбула, Лиссабона, Токио, Москва.

Юрчихин рассказал о специфике съемок из космоса, отметил, что днем фотографировать города мешает их загазованность. Также он признался, что самые лучшие фотографии космического пространства получаются, когда есть кучевые облака. На выставке есть и фотографии рек, островов, гор, водопадов.

Экспозиция будет работать до 1 марта 2020 года. Посетить ее можно бесплатно по билету в центр «Космонавтика и авиация». Она открыта ежедневно с 11:00 по 22:00, кроме понедельника.