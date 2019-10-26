РИАМО – 26 окт. Роскомнадзор провел неоднозначную экспертизу творчества российского певца Егора Крида и опубликовал ее результаты на официальном сайте, однако в данный момент документ с исследованием уже недоступен.

Согласно сохраненной копии материалов, экспертизу текстов рэпера провела организация под названием «Национальный совет социальной информации». Специалисты анализировали не только тексты, но и клипы, а также записи с концертов рэпера. Изучению подверглись даже татуировки музыканта.

«Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», – говорится в исследовании.

Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению NewAge, хорошо читаемой по его татуировкам, «можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской», добавляется в материале.

По мнению экспертов, певец пропагандирует нетрадиционные для России ценности – вседозволенность, цинизм и разврат, что «подрывает базовые принципы формирования ценностных установок на создание семьи и рождение детей».

Кроме того, медиасреда выступлений Егора Крида является «деструктивным информационным пространством, провоцирующим проституированное поведение детей и подростков», отмечается в анализе.