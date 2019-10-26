РИАМО - 26 окт. В следующем году штат дорожного патруля ЦОДД пополнится мотоциклами в рамках пилотного проекта, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Планируется, что дорожные патрули ЦОДД на мотоциклах смогут быстрее доезжать до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения, а также приходить на помощь водителям в центральной части города в летний период», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что патрульными на мотоциклах будут работать специально обученные водители, прошедшие дополнительное обучение в мотошколах.