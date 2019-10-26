РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. На улице Текстильщиков в Домодедове в субботу прошло открытие многофункциональной площадки для занятий спортом, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Раньше на этом месте находилась одна из первых хоккейных коробок Домодедова. Теперь на ее месте открылась площадка, на которой можно заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими видами спорта.

«От имени главы городского округа Домодедово Александра Двойных мне хочется вас поздравить с этим долгожданным событием. Хочется пожелать, чтобы наша площадка действительно радовала нас и являла собой пример, образец того спортивного сооружения, которое живет спортом, дышит спортом и еще раз продвигает наш городской округ Домодедово вперед!» - сказала замглавы муниципалитета Юлия Терещенко.

Символический первый удар на новой площадке произвели депутат Московской областной думы Олег Жолобов и ученик футбольной спортивной школы «Олимп» Евгений Гребенкин.

«Я хочу пожелать, в первую очередь, этим парням, которые еще не верят в себя, чтобы у них в жизни получилось очень многое. А многое - это когда ты становишься победителем, когда ты становишься чемпионом. <...> Парни, давайте мы вам поаплодируем, чтобы вас ждало светлое, продуктивное будущее. Надеюсь, что это площадка вам поможет», отметил Жолобов.

Перед официальным открытием на площадке прошли спортивные мастер-классы. Завершилось открытие матчем по мини-футболу между ветеранами футбола городского округа Домодедово и домодедовской командой «Пересвет».