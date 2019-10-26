РИАМО - 26 окт. С начала 2019 года в Москве произошло свыше 650 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, что почти на 12% меньше числа аварий с двухколесным транспортом за аналогичный период 2018 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Он подчеркнул, что правительство Москвы совместно с Госавтоинспекцией уделяет огромное внимание безопасности дорожного движения в целом, а также мототранспорту в частности.

«По итогам 9 месяцев этого года произошло 653 ДТП с участием мототранспорта, это на 88 ДТП меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда произошла 741 авария. Количество погибших, к сожалению, выросло на 7%. Но по сравнению с 2013-м годом это почти в два раза меньше», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что главными причинами, по которым случаются аварии с мототранспортом со смертельным исходом, являются превышение скорости и отсутствие экипировки у водителя.