РИАМО - 26 окт. Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями в Москве, в субботу и воскресенье воздух прогреется до 10-15 градусов, но уже с понедельника начнется похолодание, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Под влиянием далекого североатлантического циклона небо будет хмуриться, ветер станет ощутимо усиливаться, но до существенных осадков дело пока вряд ли дойдет. На термометрах в дневные часы от плюс 10 до плюс 15, что на 7-9 градусов выше многолетней климатической нормы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в понедельник к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт в сопровождении скоротечных локальных ливней.

«Наметится обратный суточный ход температуры – ночью будет теплее, чем днем. Температура поднимется не выше 5-10 градусов. А во вторник к дождям кое-где станет примешиваться мокрый снег. Ночью будет 0-2 градуса, днем 3-5 градусов», – добавил синоптик.

По его словам, пик похолодания придется на среду. В этот день показания термометров будут колебаться около нулевой отметки, пройдет кратковременный снег. Кроме этого, на дорогах местами образуется слабая гололедица.