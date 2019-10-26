РИАМО - 26 окт. В этом году на столичные дороги выехали порядка 8 тысяч новых мотоциклистов, в прошлом году выдали на 13% больше водительских удостоверений на мотоциклы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Количество мотоциклистов на дорогах Москвы растет. По итогам 2018 года было выдано на 13% больше водительских удостоверений водителям мотоциклов. Почти 8 тысяч новых водителей мотоциклов появилось на дорогах города в мотосезоне этого года», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что интерес к мотокультуре в Москве растет и ЦОДД старается поддерживать и развивать это направление.

«Мы поддерживаем и развиваем это направление, проводим мотопарады и мотофестивали, размещаем социальную рекламу, где напоминаем о необходимости соблюдать ПДД и меры безопасности», – добавил сотрудник пресс-службы.