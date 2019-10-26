РИАМО - 26 окт. Неизвестный проник в помещение офиса в столичном районе Коптево и похитил оттуда сейф, в котором находились 4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сигнализация сработала в здании на улице Зои и Александра Космодемьянских рано утром 25 октября.

«Неизвестный отжал пластиковое окно на втором этаже дома, проник в помещение офиса фирмы, откуда совершил кражу сейфа, в котором находились 4 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого.