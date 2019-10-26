РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В гипермаркете «Глобус» в микрорайоне Климовск Подольска в субботу началась благотворительная акция в помощь приюту для собак и кошек «Лохматая душа», в ходе нее все желающие могут купить и передать корм, игрушки и лекарства для животных, сообщается в группе «Лохматая душа» - центр помощи животным» в соцсети «ВКонтакте».

«Гипермаркет «Глобус» в очередной раз идет нам навстречу и предоставляет возможность в проведение акции для «Лохматой души»! Вы все знаете, какое у нас сейчас тяжелое положение. С кормом, с долгами, с выкупом земли. И нам эта акция очень может помочь! Приезжайте в гипермаркет, приобретите товары для животных - все они будут переданы благотворительному фонду помощи бездомным животным «Лохматая душа», - говорится в сообщении.

Гипермаркет расположен по адресу: Подольск, улица Молодежная, дом №11.

На попечении приюта находится 1,5 тысячи собак и кошек. Сам приют пока не достроен, и волонтерам нужно готовиться к приходу зимы. Поэтому они также принимают теплые вещи: пальто, шубы, рукава от старых шуб большого размера, теплые пледы, одеяла, покрывала, старые вязаные платки и вещи, простыни, пододеяльники, детские пеленки, любые утепления и подстилки, так как щенки уже мерзнут. Кто умеет вязать, просят поделиться вязаными свитерками на маленьких щенят.