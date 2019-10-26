РИАМО - 26 окт. Представители министерства имущественных отношений Московской области провели встречу с коллегами из Тульской области и поделились с ними опытом, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Областное министерство во главе с министром имущественных отношений Московской области Владиславом Коганом поделилось с коллегами опытом работы в части вовлечения в оборот неучтенных объектов недвижимого имущества и исправления ошибок форматно-логического контроля, проведения государственной кадастровой оценки, осуществления муниципального земельного контроля и взимания платы за изменение ВРИ», — говорится в сообщении.

Особый интерес у представителей Тульской области вызвал опыт проведения информационной кампании по регистрации жилых и садовых домов по «дачной амнистии», практике применения нового закона.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что с апреля в почти 6 тысячах подмосковных СНТ прошли встречи с садоводами. На вопросы дачников отвечали специалисты министерства имущественных отношений, Московского областного БТИ, Росреестра. Всего в СНТ Подмосковья насчитывается более 1,1 миллиона садоводов. А количество земельных участков с объектами без регистрации на их территории составляет 200 тысяч.

Замминистра имущественных отношении Московской области Юрий Лавряков рассказал о проведенной в Подмосковье в 2018 году кадастровой оценке, во время которой было охвачено более 12 миллионов объектов. По ее итогам налоговая нагрузка на физических лиц ощутимо снизилась, рост показали преимущественно объекты торгового назначения.

Директор ГБУ «Центр кадастровой оценки» Павел Бабкин рассказал о технической стороне проведения кадастровой оценки и продемонстрировал возможности применения нейросетевых методов машинного обучения для улучшения достоверности ее результатов.

Благодаря информационной системе – РГИС, в которой есть отдельный слой муниципального земельного контроля, и связанным с ней мобильным приложением «Проверки Подмосковья», с начала года в регионе осмотрены 30,5 тысяч участков. Проверки проведены в отношении правообладателей 7,8 тысячиучастков, из которых 3,8 тысячи - это сельхозземли. В отношении правообладателей наложены штрафы на сумму 63 миллионов руб.

«Благодаря внедрению риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий и использованию мобильного приложения для проверок продуктивность работы земельного контроля значительно увеличилась», — подчеркивается в сообщении.

Представители Тульской области планируют внедрять у себя передовые технологи Подмосковья. Минмособлимущество посодействует им в этом вопросе.