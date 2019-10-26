РИАМО - 26 окт. Спасатели проверили информацию о задымлении на 84-ом этаже башни «Око», расположенной на территории международного делового центра «Москва-Сити», сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

«Москва, ЦАО, проезд Красногвардейский 1-й, дом 21, строение 1, башня «Око» «Москва-Сити». Прибывшие силы проверили информацию о запахе дыма на 84-ом этаже», – говорится в сообщении.

В ресторане на этом этаже происходил процесс приготовления пищи, в следствии чего был запах дыма. Обстановка на месте спокойная.