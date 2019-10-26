РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В нескольких домах в Жилгородке микрорайона Климовск Подольска отключат отопление и горячее водоснабжение 27 и 28 октября из-за ремонта котельной, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».



«Филиал ФГКУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Москве и Московской области сообщил, что 27 и 28 октября 2019 года на улице Школьная, дом №50 (несколько корпусов - ред.) будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение», - говорится в сообщении.



С 11:00 27 октября до 22:00 28 октября запланированы аварийные работы на котельной №8, обслуживающей многоквартирные дома по этому адресу.