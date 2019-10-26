РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. Фестиваль киберспорта Московской области стартовал в субботу в подмосковных Люберцах, он проходит во дворце спорта «Триумф», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Киберспорт - это интеллектуальная активность, но она успешна только с физической. Участвуйте во всех спортивных состязаниях Люберец. Сегодняшний областной фестиваль киберспорта «Живу спортом» - большая честь для нас. Городской округ Люберцы представлен на фестивале четырьмя спортсменами в личных соревнованиях FIFA-20», - сказал замглавы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Для участия в фестивале на электронном портале «Живу спортом» зарегистрировались более 550 человек в возрасте от 14 лет и старше. Девятнадцатого октября прошли отборочные командные соревнования по дисциплинам Dota-2 и CS:GO 2019 и личные соревнования по FIFA-20. В субботу финалисты соревнуются в данных дисциплинах.

Перед зрителями выступили танцевальная группа Just Dance и косплееры. Они показали зрелищные выступления.

Все гости фестиваля могут попробовать свои силы в танцевальное симуляторе Just Dance, а также поиграть в Dota-1x1, CS:GO-1х1, Armored Warfare. Кроме того, можно надеть шлем виртуальной реальности и погрузиться в спортивные игры.

Призовой фонд от компании IP-Home составляет 150 тысяч рублей. Победителям в каждой дисциплине выплатят по 50 тысяч рублей.