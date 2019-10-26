РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 28 октября с 9:00 до 17:00 ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по выводу в ремонт участка линии ожидается нарушение электроснабжения в деревне Красное, коттеджных площадках «Фламандия», «Озера», «Красные Пруды» садовых некоммерческих товариществах «Надежда-6», «Заря», «Березовая Роща», - говорится в сообщении.

Также отключение электроэнергии ожидается в микрорайоне Востряково на улицах 2-я Прудовая, Восточная, Новая, Школьная Железнодорожная, проспект 1 Мая, 1-4 Больничные, Луговая, проспект Советской армии и Донбасская; в микрорайоне Белые Столбы на улице Рождественская и в СНТ «Подмосковье».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Для уточнения информации следует обратиться на сайт ПАО «МОЭСК» в раздел «Плановые отключения» или позвонить по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.