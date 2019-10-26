РИАМО – 26 окт. На станции столичного метро «Деловой Центр» состоялась премьера музыкальных произведений, созданных современным польским композитором Анджеем Марко, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Концерт был приурочен ко Всемирному дню оперы, который отмечался 25 октября.

«Это уже третий концерт в рамках проекта «Опера в метро» и, традиционно, к участию в нем приглашаются звезды мирового масштаба. Подземный зал станции «Деловой центр» на час превратился в оперный. Особое глубинное звучание оперы, благодаря акустике станции, и творческая атмосфера позволяют зрителю полностью погрузиться в музыкальные произведения. Безусловно, это одно из знаковых культурных событий, которого с нетерпением ждут многие любители метро», – сообщил заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Первая в мире «Оратория-месса» была написана по заказу силезских шахтеров, строителей и сотрудников Варшавского метрополитена. Второе произведение, кантата «Признание в любви», исполняется на двадцати пяти языках мира.

В метро эти сочинения исполнили оперные звезды мирового масштаба со сводным хором Объединенного хорового движения CHORUS INSIDE. Музыкальным руководителем и главным хормейстером концерта стал Борис Тараканов, соавтор проекта «Опера в метро».