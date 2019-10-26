РИАМО - 26 окт. Самолет «Аэрофлота» рейса Майами-Москва, на борту которого находилась освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости.

«Россиянка прилетела рейсом SU 111. По дороге она рассказала журналистам, что прежде всего хочет вернуться к семье и «сказать спасибо всем», кто ее поддерживал», – говорится в сообщении.

В аэропорту Бутину встречал отец, который специально приехал в Москву из Барнаула.

Россиянку задержали в США в июле 2018 года. Бутиной вменяли попытку проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику. Также ее обвиняли в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Она признала вину, так как в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Суд приговорил девушку к лишению свободы сроком на 18 месяцев. Позже Бутина пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению ее срока. Ее освободили из федеральной тюрьмы 25 октября и перевели в иммиграционную.