РИАМО - 26 окт. Строительство участка ЦКАД, проходящего по территории Москвы, могут завершить в 2021 году, протяженность участка составит более 20 километров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Надеемся, что московский участок ЦКАД будет открыт в 2021 году. Мы очень хотим, чтобы наши коллеги из Росавтодора в 2021 году полностью закончили участок на территории Москвы и сделали развязки. Там порядка 21 километра ЦКАД идет по территории Москвы», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в состав ЦКАД в Москве будут входить три пересечения с Киевским, Калужским и Варшавским шоссе.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная, бесплатная секция — частично реконструируемая «бетонка». В настоящее время строится около 340 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Строительство планируется полностью завершить к 2025 году.