РИАМО - 26 окт. На территории Подмосковья и Москвы продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московской области из-за ветра действует до 00:00 28 октября, а в Москве – на сутки дольше, до 00:00 29 октября.

«Желтый» уровень объявили также в Тверской, Владимирской, Ивановской, Костромской областях.

В Московском регионе в субботу и воскресенье усилится ветер юго-западного, западного направления. Его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.