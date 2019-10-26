© РИАМО
, Мария Ипполитова
«Би-2» приехали в Москву программой NewBest. Фотокорреспондент РИАМО побывала на концерте 25 октября.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
В рамках этого визита в Москву традиционно запланировано два концерта, 25 и 26 октября.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Площадкой для шоу выбрали ВТБ Арену, известную многим как стадион «Динамо».
© РИАМО
, Мария Ипполитова
В NewBest вошли лучшие песни многих лет.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Здесь звучат и написанные в 2000-х «Ангелы», «Моя любовь» и «Дурочка», и свежие хиты «Черное солнце», «Виски» и «Философский камень».
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Одна из фишек программы - вторая сцена, на которой музыканты исполняют 4 песни.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Вторая сцена расположена в противоположном от основной сцены конце зала. Таким образом, зрители трибун задних рядов фан-зоны оказываются в первых рядах.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На второй сцене звучит песня «Серебро», на которой поклонники традиционно включают фонарики мобильных телефонов.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
«Мой рок-н-ролл» Шура Би-2 исполнил вместе с дочкой Евой Би-2.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Летом 2020 года Би-2 повторят это выступление в Москве в расширенной версии. “NewBest XL» пройдет на этой же площадке, но уже под открытым небом.
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