РИАМО - 26 окт. Закрытые станции Каховской линии метрополитена вновь откроются в 2022 году, участок будет запущен в движение уже в составе Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы приняли решение закрыть станции Каховской линии. Решение было непростое, но эта линия морально и физически устарела, поэтому нам ее придется фактически строить заново. Планируем этот участок запустить вновь в составе БКЛ в 2022 году. То есть программа минимум – практически полностью запустить в 2022 году БКЛ, кроме четырех станций на восточном участке», – сказал Хуснуллин.

По его словам, на линии будет новая система электроснабжения, новые станции видеонаблюдения, новые системы вентиляторов и новая отделка.

Он добавил, что к строительству БКЛ привлекается все больше людей. Закончить строительство этого участка метро планируют к 2023 году.

Строительство Большой кольцевой линии является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).

Ранее Хуснуллин сообщал, что на всех участках строительства Большого кольца метро трудятся около 50 тысяч человек.

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