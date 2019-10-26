РИАМО - 26 окт. За текущий год в Москве введут в эксплуатацию порядка 10 миллионов квадратных метров недвижимости, примерно 4,2 миллиона квадратных метров из этого числа – жилье, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году мы введем более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Город на сегодняшний день никогда еще столько не вводил. Это значит, что жилье станет более доступно, большее количество москвичей сможет купить себе его. Мы создаем новые рабочие места и жилье, приближенные к транспортным магистралям», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что из 10 миллионов квадратных метров – 4,2 миллиона – жилые помещения.

«Москва – единственный город в мире из мегаполисов, где количество нежилой недвижимости строиться больше, чем жилой. Это будущее на десятилетия вперед», – заключил Хуснуллин.