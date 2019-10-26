РИАМО - 26 окт. На «Нижегородской» станции метро завершаются строительно-монтажные работы, их окончание запланировано на 15 декабря, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Первые пассажиры смогут воспользоваться станцией через несколько недель после окончания работ.

«Мы фактически завершаем строительные работы к 15 декабря, пока у нас получается по графику. Мы добавили более тысячи человек в ночную смену, темпы работы идут согласно графику», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что станция «Нижегородская» имеет большой объем подземных площадей - более 100 тысяч квадратных метров. Там будут две станции метро, полноценный подземный переход на две железные дороги - на МЦК и на новый МЦД.

По словам Хуснуллина, для пассажиров станция заработает через несколько недель после завершения строительства.

«Пусконаладочные работы занимают от двух недель до трех месяцев. Мы 15 декабря завершаем все строительно-монтажные работы, если все сложится, то до конца года пустим с пассажирами. Если нет - уйдет на первые два месяца следующего года», - заключил Хуснуллин.