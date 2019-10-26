РИАМО - 26 окт. Утром в субботу в Москве на 32-ом километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в результате чего пострадал его водитель, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась возле аэропорта Внуково.

«В 8:55 на 32-ом километре Киевского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и совершил опрокидывание грузового авто на проезжую часть. В результате ДТП пострадал водитель большегруза», — говорится в сообщении.

Щебень из прицепа машины высыпался на проезжую часть. Движение в районе аварии затруднено в обе стороны.

На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города, они устраняют последствия аварии.