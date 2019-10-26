РИАМО - 26 окт. Утром в субботу в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 52 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 15 рейсов. В Домодедове задержали 18 рейсов, отменили пять. В Шереметьеве задержано 13 рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский отменили один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.