РИАМО - 26 окт. Два первых Московских центральных диаметра, «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский», улучшат транспортную доступность 26 медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С запуском первых двух Московских центральных диаметров улучшится транспортная доступность 26 медицинских учреждений. Пассажиры смогут с комфортом и быстрее добраться до них благодаря открытию рядом с ними станций МЦД», — отметил начальник дирекции МЦД столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Благодаря новому транспорту станет удобнее добираться до клинико-диагностического центра № 4 у новой станции «Славянский бульвар», Российского центра судебно-медицинской экспертизы у станции «Беговая», центра реабилитации инвалидов у станции «Царицыно», детской клиники имени Мардалеишвили у станции «Тушино» и многих других учреждений.

Кроме того, МЦД улучшат транспортную доступность 93 школ, 38 музеев, 54 парков и 42 институтов, а также 45 районов столицы и областных городов Лобня, Одинцово, Подольск и Нахабино.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект, представляющий из себя новое наземное метро, которое объединит формат пригородных электричек и столичного метрополитена. Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года.