РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 окт. В подмосковном Подольске в октябре текущего года региональный оператор «МСК-НТ» дополнительно установил 270 баков для сбора отходов, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель регоператора.

Регоператор ведет планомерную работу по совершенствованию контейнерного парка в Чеховском кластере, в который входит в том числе Подольск. Это означает как соответствие количества выставленных контейнеров оплачиваемым нормативам накопления отходов, так и содержание баков в чистоте и порядке. Поэтому компания увеличивает количество емкостей на площадке.

«За октябрь 2019 года ООО «МСК-НТ» расставила на контейнерные площадки Подольска дополнительно 250 новых серых баков и 20 синих. За весь период на обслуживаемой компанией территории кластера выставлено 7217 контейнеров для смешанных отходов и 1497 для раздельного сбора», – сказал представитель.

Для предоставления качественной услуги региональный оператор поддерживает установленный парка контейнеров в рабочем состоянии. По разным причинам металлические емкости могут приходить в негодность или нуждаться в ремонте. Ежедневно две ремонтные бригад получают заявки от управляющих компаний и выезжают по адресам контейнерных площадок для ремонта баков.

Основная причина обращения – ремонт колес, которые чаще всего меняют на новые. 24 октября ремонтная бригада отработала 22 адреса в городском округе Подольск. Замена колеса занимает у профессионалов считанные минуты, а в день мастера могут починить до 30 контейнеров.

Еще одна причина поломок – отсутствие крышки и разбитая сетка. Сварщик и слесарь готовы отремонтировать колеса, заварить щели в прохудившихся контейнерах, придать привычную форму смятым бакам и подкрасить. В случае серьезных поломок контейнеры заменяют на новые. При этом требующие ремонта отвозят на базу, а на их место доставляют другие. Среди причин поломок – состояние контейнерной площадки, в частности, отсутствие асфальта или возможности нормального подъезда, активная эксплуатация баков и варварское отношение отдельных жителей.