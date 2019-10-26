РИАМО - 26 окт. В субботу в Мытищах открылась ярмарка «Ценопад», посетители могут купить более 30 наименований продуктов со скидкой до 70%, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Участники ярмарки, которая пройдет с 26 по 27 октября, представят большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15 %», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что ассортимент ярмарок постоянно расширяется, также там продают эксклюзивную продукцию.

На «Ценопаде» в Мытищах посетители смогут купить гранаты, хурму, виноград, тыквы, картофель, домашнюю птицу, творог, козье молоко, шиповник, мед, орехи, кондитерские изделия и многие другие продукты, а также трикотаж и текстиль.

Со скидкой до 70% можно будет приобрести более 30 наименований «ценопадных» продуктов, среди которых рыба, мясо, кондитерские изделия, консервы, фрукты, овощи и сухофрукты.