РИАМО - 26 окт. В лесном массиве рядом с деревней Клеменово городского округа Егорьевск обнаружили труп девушки 2000 года рождения, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Тело обнаружили 25 октября около 18:00.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел знакомый погибшей 1985 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».