РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В Подольске начались общественные обсуждения проекта изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), консультации пройдут 8 и 29 ноября, а также 6 декабря, предложения и замечания будут принимать до 28 декабря, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«По 28 декабря на общественные обсуждения представлен проект изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Подольск Московской области». Консультации по теме общественных обсуждений пройдут 8 ноября в 15:00 в теротделе «Стрелковский»; 29 ноября в 15:00 в ДК «Машиностроитель»;

6 декабря в 15:00 в концертном зале администрации», - говорится в сообщении.



Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозициях по трем адресам. На улице Кирова, 4 (концертный зал администрации), познакомиться с ними можно с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней). В поселке Быково на улице Центральная, 5, теротдел «Стрелковский», экспозиция открыта по вторникам с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, пятницам с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. В микрорайоне Климовск, улица Ленина, 20, ДК «Машиностроитель», экспозиция открыта по вторникам с 16:00 до 18:00, по пятницам с 15:00 до 17:00.





