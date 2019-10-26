РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 окт. В подмосковных Котельниках стартовал прием заявок на конкурс «Мисс Котельники», отборочный тур состоится 5 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Открывается прием заявок на конкурс красоты и очарования «Мисс Котельники - 2019». Если тебе от 16 до 20 и ты обладаешь чарующим шармом, а также очень хочешь участвовать в конкурсе красоты, мы ждем тебя. Отборочный тур пройдет 5 ноября в Доме культуры «Белая Дача», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что заявки от девушек принимают до 21:00 2 ноября. Задать вопросы и узнать, как подать заявку, можно по телефону: 8(926)318-12-21 или в группе «Молодой Гвардии Единой России» в Котельниках.

«Только потрясающая восьмерка окажется в финале. Однако до «дня Х» нужно будет много и упорно репетировать, поэтому, будущие участницы, запаситесь терпением и дружелюбием», - заключается в сообщении.